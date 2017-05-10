Белый дом: Трамп не имеет деловых связей с Россией

Запрос ведущего сенатора-республиканца Линдси Грэма по деловым связям президента США с Россией побудил Дональда Трампа предоставить особый ответ. По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, Трамп приказал юридической фирме прислать Грэму заказное письмо, в котором утверждается, что «он (президент Трамп – КР) не имеет никакого бизнеса в России, он не имеет никаких связей с Россией».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм возглавляет сенатский подкомитет по судопроизводству, который расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года. В телевизионном интервью 9 мая он поднял вопрос о бизнес-интересах Трампа в России.

«Я не прокурор. Но если вы спросите меня, я хочу знать, есть ли какие-то деловые связи Трампа с Россией, которые являются неприемлемыми, то ответ будет «да», – сказал Грэм.

Впоследствии сенатор Грэм сказал телеканалу CNN, что было полезно увидеть налоговые декларации Трампа, чтобы определить, имеет ли президент деловые связи с Россией. Но, добавил Грэм, еще слишком рано говорить, потребует он в суде обнародования этих документов.