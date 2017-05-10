Крымчанина Сервера Тороза удерживают предположительно в Краснодарском СИЗО – активистка

Крымчанин Сервер Тороз, которого задержали в селе Морское 8 мая, предположительно находится в Краснодарском следственном изоляторе. При этом до сих пор неизвестны основания задержания. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.

«Я созванивалась с отцом и младшим братом, ему (Серверу – КР) все-таки дали возможность позвонить. Мы все-таки предполагаем, что это скорее всего Краснодар. Он сказал, чтобы родственники собирали характеристики, и что он содержится в СИЗО. В каком СИЗО, в каком городе и прочие вещи ему не дали сообщить. Родственники сейчас собирают характеристики соседей. Что ему предъявляют, основания для задержания, его статус подозреваемого или обвиняемого, либо еще какой-то процессуальный статус пока неизвестен», – рассказала Дюльбер.

В крымском селе Морское силовики 8 мая провели обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей. По словам Леноры Дюльбер, после обыска сына Юсуфа – Сервера Тороза – задержали и удерживали в местной гостинице. Вечером 8 мая стало известно, что российские силовики переправляют его в Краснодарский край соседней России.

В открытых источниках российских силовых ведомств нет информации о задержании Тороза.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».