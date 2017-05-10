ФК «Евпатория» стал победителем кубка по футболу в Крыму

Во вторник, 9 мая, футбольный клуб «Евпатория» победил «Крымтеплицу» в финале кубка сезона-2016/17 Крымского футбольного союза (КФС) – футбольной организации, которая работает в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщает пресс-служба КФС, победный гол был забит на первой добавленной минуте второго тайма.

«На первой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий «Евпатории» Александр Борщ сделал навес в штрафную «тепличников», мяча там никто не коснулся и «круглый» отскоком от газона оказался в сетке ворот «Крымтеплицы». На то, чтобы вновь отыграться молодежненцам уже не хватило времени. 2:1 – победа «Евпатории», – говорится в сообщении.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

С августа 2016 года была возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.