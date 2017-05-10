Во вторник, 9 мая, на административной границе с аннексированным Крымом житель Симферополя пытался въехать на материковую Украину по поддельным документам через контрольный пункт въезда/выезда «Каланчак». Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«До контрольного пункта гражданин Украины, житель Симферополя, прибыл на автомобиле «BMW» и во время проверки предоставленных им документов пограничники установили, что паспорт гражданина Украины частично поддельный. Кроме того, по результатам дальнейшей проверки пограничники установили, что и свидетельство о регистрации транспортного средства также поддельное», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что об этом пограничники проинформировали Национальную полицию и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления по статье 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».