Могерини критикует США за сокращение финансирования ООН

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини 9 мая раскритиковала решение США сократить финансирование ООН. Она указала, что мирное решение глобальных проблем так же важно, как и военное.

Могерини сообщила в Совете безопасности ООН, что ЕС добровольно вносит около половины бюджета большинства агентств ООН, поскольку рассматривает Всемирную организацию здравоохранения, Всемирную продовольственную программу, детский фонд ЮНИСЕФ и другие органы, необходимые миру.

«Это очень важно для нас, чтобы все мы продолжали инвестировать в эти учреждения ООН. Они имеют важное значение для глобального мира, так же как и расходы на оборону, а порой и важнее. Мы, европейцы, считаем эту поддержку системы ООН важнейшими инвестициями в нашу собственную безопасность», – отметила руководительница европейской дипломатии.

Посол США в ООН Никки Хейли ничего не сказала о бюджетных сокращениях в своем выступлении перед ООН 9 мая, вместо этого убеждая принять жесткие меры против Сирии, Северной Кореи и Ирана.

Бюджет США сроком до конца сентября 2017 года, одобренный Конгрессом на прошлой неделе, предусматривает сокращение финансирования агентств ООН на сумму 640 миллионов гривен. Зато американские законодатели добавили 15 миллиардов в военный бюджет США.