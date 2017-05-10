В Киеве активисты проведут акцию к годовщине ареста Олега Сенцова

В четверг, 11 мая, гражданская инициатива «Евромайдан SOS» проведет в Киеве акцию, приуроченную к годовщине ареста политзаключенного Олега Сенцова и «крымских террористов». Об этом сообщает пресс-служба организации.

«#пораотпускать. Именно с таким лозунгом правозащитники и волонтеры кампании LetMyPeopleGo, которую уже третий год подряд ведет «Евромайдан SOS», выйдут на акцию к третьей годовщине ареста украинского кинорежиссера, сценариста, писателя Олега Сенцова 11 мая в 11:30 у главного выхода станции метро Крещатик. Участие в акции также примет сестра Олега Наталья Каплан и другие родные политзаключенных», – говорится в сообщении.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.