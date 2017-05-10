Минкульт Украины попросит ЮНЕСКО отреагировать на незаконные раскопки в Крыму

Министерство культуры Украины планирует обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

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«Минкульт Украины подготовил и сегодня направит заявление к ЮНЕСКО и Министерству иностранных дел с просьбой отправить ноту Российской Федерации. Мы постоянно фиксировали и фиксируем такие правонарушения со стороны страны-оккупанта и информируем международные организации о том, что происходит на этих оккупированных территориях», – сказала она.

По мнению Мазур, ответственность за незаконные раскопки должна нести не только страна-оккупант, но и те археологи, которые проводят раскопки в нарушение украинского и международного законодательства. В ближайшее время Минкульт Украины планирует обратиться и в прокуратуру АРК с просьбой открыть уголовные производства против нарушителей.

«Мы отправили в конце прошлого года список тех археологов, которые получили открытые письма в России для исследования территории АРК в СБУ для того, чтобы были открыты на них уголовные производства И в ближайшее время с обновленным списком с включением тех разрешений, которые были включены в 17 году, мы хотим пойти в прокуратуру АРК. В соответствии с украинским законодательством, все находки, которые находятся на территории Крыма, должны быть переданы в музеи Украины, в государственный музейный фонд Украины. Принимая участие в международных раскопках, они нарушают не только международное законодательство, но и законодательство Украины», – подчеркнула Мазур.

Ранее в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится в обращении Нацкомиссии Украины, которое было единогласно принято на XXI заседании 7 февраля 2017 года.