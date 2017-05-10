Крымчан предупреждают о высокой пожарной опасности на 10-12 мая

В аннексированном Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с высокой опасностью возникновения пожаров на 10-12 мая. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба МЧС соседней России по Крыму.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 10-12 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность, в Бахчисарайском районе чрезвычайная пожарная опасность», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в период высокой пожарной опасности запрещено разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, бросать горящие спички и выжигать траву под деревьями и на полянах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».