Суд в Крыму продолжит слушание дела крымского журналиста Николая Семены

В аннексированном Крыму 10 мая должен восстановиться суд по уголовному делу в отношении крымского журналиста, корреспондента Радіо Свобода Николая Семены. Заседание запланировано на 14:00.

Предыдущее заседание, которое состоялось 3 мая, перенесли из-за неявки свидетелей, которых суд постановил привести принудительно на сегодняшнее заседание.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.