Артеменко могут лишить мандата до 18 мая – Мосийчук

Внефракционного депутата Андрея Артеменко лишат мандата максимум до 18 мая, заявил в комментарии Радіо Свобода депутат фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Мосийчук.

«Я уверен, что парламент проголосует. Его полномочия уже фактически прекращены с момента издания соответствующего указа (о лишении гражданства – КР) Президента. Технически просто должно быть направлено письмо в Центральную избирательную комиссию», – заявляет Мосийчук.

К лишению депутатского мандата Артеменко может посещать заседания Верховной Рады: как сообщил телеканалу «112 Украина» заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, прекращение гражданства не лишает одновременно депутатских полномочий. По его словам, для этого нужно, чтобы за это проголосовали 226 депутатов.

В то же время, закон Украины «О статусе народного депутата» предусматривает лишение гражданства как одно из оснований прекращения полномочий народного депутата.

Андрея Артеменко лишили украинского гражданства 29 апреля из-за того, что он является гражданином Канады.

Ранее «Радикальная партия» исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о государственной измене.