Дело экс-главы Керчи Сергея Писарева передали в суд – Следком Крыма

Материалы уголовного дела в отношении бывшего главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Сергея Писарева передано в российский суд. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба российского Следственного комитета соседней России по Крыму.

«Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Керчи. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки)», – говорится в сообщении.

11 октября 2016 пресс-служба российского Следкома по Крыму сообщила, что в отношении бывшего главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Сергея Писарева возбуждено еще одно уголовное дело. Писарева подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Ранее в отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, также принято решение об отстранении от занимаемой должности.