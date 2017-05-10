Анкара называет «неприемлемым» решение США о предоставлении оружия курдам в Сирии

Член НАТО Турция заявляет, что решение США о вооружении курдских бойцов, воюющих против экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии, является «неприемлемым», предостерегая, что такая политика «невыгодна никому».

Как заявил 10 мая вице-премьер-министр Турции Нуреттин Джаникли, Анкара надеется, что США прекратят политику поддержки «Отрядов Народной самообороны» (YPG).

«Мы не можем принять присутствие террористических организаций, угрожать будущему Турецкого государства», – сказал Джаникли телеканалу A Haber.

Со своей стороны, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего визита в Черногорию 10 мая заявил, что любое оружие, которое имеет YPG, составляет «угрозу» для Турции.

Накануне США согласились предоставить оружие самому большому оппозиционному объединению курдов в Сирии в их борьбе против экстремистской группировки «Исламское государство» в то время, когда приближается ожидаемая операция с целью выбить боевиков «Исламского государства» из их крепости, города Эр-Ракка на севере Сирии, что стало для них «столицей».

Как сказала пресс-секретарь Министерства обороны США Дэйна Уайт, президент США Дональд Трамп еще 8 мая позволил министерству «снарядить курдскую часть «Сирийских демократических сил» до уровня, необходимого для обеспечения определенной победы над «Исламским государством» в городе Эр-Ракка в Сирии».

При этом пресс-секретарь добавила, что в Вашингтоне «понимают беспокойство коалиционного партнера Турции» – которая считает отряды сирийских курдов террористами.

«Мы хотим заверить народ и правительство Турции, что США стремятся отвлечь дополнительные угрозы безопасности и защитить нашего союзника в НАТО», – подчеркнула Уайт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в середине мая.