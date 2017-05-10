Эксперт: остановить незаконные раскопки в Крыму могут только западные санкции

Сотрудник Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов считает, что сегодня у Украины нет рычагов давления на «черных археологов» в Крыму, а остановить их могут только международные ограничения. Об этом он сказал в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

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«Только жесткий запрет в дальнейшем на поездки в западные страны. Поскольку очень многие российские археологи заинтересованы в получении прежде всего западных грантов и в работах в западных библиотеках. Это достаточно отрезвляюще бы действовало на них. А больше никаких рычагов воздействия серьезного, пожалуй, нет», – сказал он.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».