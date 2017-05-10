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Правозащитники требуют открытого конкурса на должность омбудсмена Украины

Украинские правозащитники требуют от Верховной Рады Украины открытого конкурса на должность Уполномоченного по правам человека. Об этом 10 мая правозащитники заявили на пресс-коференции в Киеве.

«Прошло почти две недели после окончания срока пребывания в должности Уполномоченного по правам человека. Но общество до сих пор не знает даже о перечне возможных кандидатов. Обсуждение, если такое и имеет место, происходит фактически за закрытыми дверями. Но «партийных квот» или политических назначений в вопросе, что определяет государственную политику в области прав человека в стране, просто не может быть», – заявила Александра Матвийчук, председатель правления «Центра гражданских свобод».

По словам директора Amnesty International в Украине Оксаны Попальчук, конкурс на должность омбудсмена должен быть вне политики.

«Мы требуем гарантировать соответствие кандидатов или кандидаток профессиональным стандартам и их независимость от влияния партийных интересов. Это станет возможным только путем проведения открытого выдвижения и обсуждения кандидатов и кандидаток с вовлечением в процесс отбора представителей гражданского общества», – считает Попальчук.

28 апреля 2017 года закончился срок пребывания Валерии Лутковской на должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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