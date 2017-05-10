Ракетные корабли и катера Черноморского флота России на тактическом учении провели артиллерийские стрельбы. Об этом 10 мая говорится в сообщении пресс-службы российского Министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, в море в составе двух тактических групп действуют ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Ивановец», «Р-60» и «Р-239». Они отработали ведение встречного морского боя и противовоздушной обороны, прошли тренировки по связи и борьбе за живучесть.

«В ходе учения все корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту и по воздушной мишени. Для обеспечения деятельности сил привлечены суда вспомогательного флота и самолеты морской авиации Черноморского флота», – говорится в сообщении.

В начале мая вертолеты морской авиации Черноморского флота России провели плановые учения по поиску подлодок условного противника в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.