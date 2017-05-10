Суд по делу журналиста Семены допросил двоих свидетелей

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 10 мая продолжается заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Сторона обвинения допросила оставшихся свидетелей, заявленных прокурором, и суд приступил к изучению материалов дела.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди допрошенных 10 мая свидетелей – Мария Костюк, специалист фонда медицинского страхования. Сотрудники ФСБ России привлекли ее в качестве понятого при осмотре страниц сайта Крым.Реалии, где был опубликован материал Семены, за который российские власти преследуют журналиста. «Меня привлекали в качестве понятого для фиксации оперативно-розыскных мероприятий. Больше я ничего не помню, это было давно», – пояснила Костюк. Отвечая на вопросы, она рассказала, что летом 2015 года на улице к ней подошел сотрудник ФСБ и предложил быть понятым по делу Семены. Подробностями дела она не интересовалась, но протокол осмотра страниц Крым.Реалии подписала.

Позже ее допрашивал следователь, который вел дело журналиста. Костюк в суде заявила, что она прочитала протокол допроса, но не использовала технических терминов, которые есть в тексте. На вопрос адвоката Семены Александра Попкова о том, действительно ли она говорила зафиксированное в протоколе допроса, Костюк отметила, что не помнит. «Это одно дело, в рамках которого был составлен протокол. Я лишь подтвердила своей подписью факт присутствия на ОРМ (оперативно-розыскных мероприятиях – КР), я не должна была называть все эти названия», – пояснила свидетель свою подпись под протоколом, часть которого была написана не с ее слов.

Вторым свидетелем выступил Сергей Мешковой, назвавший себя журналистом.

«Я был вызван на опрос в ФСБ, где меня попросили охарактеризовать Семену и его творчество. Мне позвонили из ФСБ, спросили, знаю ли я Семену. Я ответил, что да. «Можете прийти?» Пришел. Мне сказали: «Появился ряд публикаций на Крым.Реалии, считаете ли вы причастным к ним Семену?» Я тогда читал Крым.Реалии, много сотрудничал с Семеной, мог предположить, что тексты принадлежат ему», – рассказал свидетель.

Ранее на допросе Мешковой охарактеризовал статьи Семены, как «тенденциозные». Свидетель также заявил, что в материалах журналиста содержался прямой призыв к блокаде полуострова, которая «могла бы нанести колоссальный вред миллионам жителей Крыма».

После завершения допроса обвинение начало зачитывать материалы дела.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.