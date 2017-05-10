Радио Крым.Реалии: Крым на «Евровидении-2017»

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают «Евровидение-2017» в Киеве. Как проходит песенный конкурс? Удастся ли Украине заработать на проведении конкурса? Какие санкции Европейский вещательный союз может наложить на Украину и Россию за неучастие Юлии Самойловой в конкурсе?

Гости эфира – спикер конкурса «Евровидение-2017» Павел Шилько, организатор фуд-корта Андрей Яблочков и руководитель проекта «ТелеПростір» Владимир Мула.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.