За отдыхающими на севастопольских пляжах хотят установить видеонаблюдение

Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников дал поручение обеспечить севастопольские пляжи видеонаблюдением. Об этом Овсянников сказал 10 мая на аппаратном совещании российского правительства города.

«Определите 5 – 7 пляжей, наиболее многолюдных или проблемных с точки зрения безопасности, где мы сможем разместить камеры в текущем году. Отработайте этот вопрос совместно с арендаторами пляжей», – цитирует Овсянникова пресс-служба российского правительства Севастополя.

По словам Овсянникова, такие меры будут способствовать безопасности отдыхающих на водных объектах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».