Тиллерсон встретился с Лавровым перед встречей Трампа с российскими дипломатами

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном для обсуждения ситуации в Сирии и Украине и других вопросов.

Эта встреча состоялась 10 мая в Вашингтоне за несколько часов до встречи президента США Дональда Трампа с российскими дипломатами.

По словам Тиллерсона, встреча была шансом «продолжить диалог и обмен мнениями» после его визита в Москву в прошлом месяце. Рекс Тиллерсон отметил, что отношения с Россией необходимо восстанавливать.

Эти встречи проходят на следующий день после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Когда журналисты спросили, что Лавров думает об этом, он ответил саркастически. «Его уволили? Вы шутите», – отметил российский министр.

Решение об увольнении Джеймса Коми было обнародовано после того, как ФБР признало, что он предоставил неточную информацию во время недавних слушаний в Конгрессе. Тогда он заявил, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон отправила своей помощнице «сотни или тысячи» электронных писем, которые потенциально содержат секреты. На самом деле, количество этих сообщений было очень незначительным.

Сергей Лавров является наиболее высокопоставленным российским чиновником, который встретится с Трампом со времени его вступления в должность в январе этого года.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал улучшение отношений с Россией, но после вступления в должность сменил риторику на более традиционную для республиканцев. Сейчас Трамп заявляет о поддержке усилий НАТО по противодействию военной мощи и агрессии России в Европе, от стран Балтии до Украины и Грузии.

Несмотря на разногласия по Сирии, она остается той проблемой, по которой Россия и чиновники администрации Трампа декларируют возможность работать вместе для победы над «Исламским государством» и другими экстремистскими группами.

Лавров прибыл в Вашингтон впервые с 2013 года. Он привез российский план прекращения насилия в Сирии, после того, как это соглашение на прошлой неделе поддержали Иран и Турция.