Экологи не могут объяснить причины массовой гибели дельфинов в Крыму

Специалисты не могут объяснить причины массовой гибели дельфинов в Черном море у берегов Крыма и соседней России. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко.

«Есть разные предположения, теории. Одни считают, что это результат вирусных заболеваний, другие – что это результат загрязнения. В Крыму сейчас нет службы экстренной помощи дельфинам. На базе дельфинария в Севастополе действовала такая служба, сейчас них нет возможности выезжать и помогать дельфинам. И в Симферополе была такая служба. Сейчас ее тоже нет», – прокомментировала ситуацию Литвиненко.

По информации издания «Российская газета», в мае на территории Крыма обнаружили выброшенными на берег тела 31 дельфина. Российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура ведет расследование массовой гибели дельфинов в районе Черного моря.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».