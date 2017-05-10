В Крыму предприятие уличили в краже бюджетных средств при оснащении школы

Подконтрольная Кремлю прокуратура Железнодорожного района Симферополя установила хищение в размере 550 тысяч рублей (около 250 тысяч гривен – КР) при оснащении школы в Симферополе. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что руководитель предприятия с целью заключения контракта на выполнение работ по проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37» подделал банковскую гарантию и, получив аванс в виде 100 процентов предусмотренной суммы, распорядился им по своему усмотрению. В результате был причинен ущерб бюджету в размере 550 тыс. рублей (около 250 тысяч гривен – КР)», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении руководителя предприятия-подрядчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 уголовного кодекса соседней России (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».