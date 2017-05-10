Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно – Козловский

Певица Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно, заявил в эфире программы Радіо Свобода «Ваша Свобода» пиар-директор певицы Денис Козловский.

«В сети ProZorro почему-то нет ни одной статьи расходов, которые касаются постановки и производства трех номеров Джамалы. То есть ни записи симфонического оркестра, ни производство графики, ни танцоры, ни изготовление костюмов. Это и есть статья расходов, записанная в качестве гонорара Джамалы», – отметил он.

«Люди, которые работают в этой сфере, не являются юрлицами. Оркестра, который записывали, вообще формально не существует – сборная «солянка» из лучших музыкантов, которые неофициально оформлены. Не существует никакого юрлица, которого можно было бы в систему ProZorro завести и написать, что это вот такой оркестр, а это – его гонорар. На самом деле, если Вы посмотрите на этот бюджет, увидите, что гонорара Джамалы там нет вообще. Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно. А этот миллион гривен – бюджет трех номеров», – добавил он.

​По данным портала госзакупок ProZorro, победитель прошлогоднего «Евровидения», украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала получит за выступление во время конкурса 985 500 гривен.

«Евровидение-2017» проходит в Киеве до 13 мая. В субботу состоится финал песенного конкурса.