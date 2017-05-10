Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно – Козловский

Певица Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно, заявил в эфире программы Радіо Свобода «Ваша Свобода» пиар-директор певицы Денис Козловский.
«В сети ProZorro почему-то нет ни одной статьи расходов, которые касаются постановки и производства трех номеров Джамалы. То есть ни записи симфонического оркестра, ни производство графики, ни танцоры, ни изготовление костюмов. Это и есть статья расходов, записанная в качестве гонорара Джамалы», – отметил он.
«Люди, которые работают в этой сфере, не являются юрлицами. Оркестра, который записывали, вообще формально не существует – сборная «солянка» из лучших музыкантов, которые неофициально оформлены. Не существует никакого юрлица, которого можно было бы в систему ProZorro завести и написать, что это вот такой оркестр, а это – его гонорар. На самом деле, если Вы посмотрите на этот бюджет, увидите, что гонорара Джамалы там нет вообще. Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно. А этот миллион гривен – бюджет трех номеров», – добавил он.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
По данным портала госзакупок ProZorro, победитель прошлогоднего «Евровидения», украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала получит за выступление во время конкурса 985 500 гривен.
«Евровидение-2017» проходит в Киеве до 13 мая. В субботу состоится финал песенного конкурса.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: