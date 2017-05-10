В Крыму к курортному сезону готовят матросов-спасателей

В аннексированном Крыму российская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС» подготавливает матросов-спасателей к началу курортного сезона 2017 года. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день в аварийно-спасательной службе «КРЫМ-СПАС» подготовили к предстоящему купальному сезону уже 385 матросов-спасателей. Еще около 80 человек завершают учебный процесс на этой неделе», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к проведению курсов обучения привлекли специалистов «КРЫМ-СПАС», которые по итогу обучения выдают будущим матросам удостоверение о повышении квалификации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».