В Госпогранслужбе Украине сообщили о разоблачении фирмы, отправлявшей моряков в Крым

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о разоблачении фирмы, которая отправляла моряков для работы на судах, которые незаконно выходили в море из портов аннексированного Крыма.

«Они (фирма – КР) в нарушении законодательства Украины искали и собирали украинских моряков для отправки на судах из портов временно оккупированного Крыма. После того, как фирма находила этих моряков, формировала команду, они официально через КПВВ (пункты пропуска на админгранице Крыма и материковой Украины – КР) заезжали на оккупированный полуостров, а оттуда уже в составе членов суднокоманды нарушали границу Украины и выезжали на судах через порты, в основном, из Севастополя», – сообщил в комментарии Крым.Реалии спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что в результате обысков на фирме украинские правоохранители изъяли документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность – печати, штампы, клише, в том числе российских предприятий, фальшивые пропуска, а также денежные средства.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».