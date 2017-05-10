Порошенко обсудил с делегатами Конгресса США российскую агрессию в Крыму и на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко 10 мая встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. На встрече с конгрессменами речь шла, в частности, о необходимости сохранения санкций против России до возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины. Об этом сообщают на сайте Администрации украинского президента.

«В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении Российской Федерации до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Петр Порошенко выразил надежду, что Конгресс США будет и в дальнейшем активно поддерживать Украину, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций», – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины для противостояния российской агрессии.

В состав американской делегации вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».