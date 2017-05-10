Следующее заседание по делу журналиста Семены назначили на 22 мая

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя завершилось заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. На заседании 10 мая суд допросил двоих свидетелей и перешел к изучению материалов дела.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в ходе изучения материалов, в частности, выяснилось, что оперативные данные на Николая Семену кроме свидетеля Сергея Мешкового предоставил не упоминаемый ранее журналист Олег Крючков, работающий на сегодняшний день в аннексированном Крыму на российские СМИ.

Следующее заседание назначено на 22 мая. На нем планируют закончить изучение материалов дела и допросить эксперта ФСБ Иванову, которая давала заключение.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.