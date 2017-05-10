Иностранцы составляют 80% посетителей «Евровидения-2017» – организатор фуд-корта

Большая часть посетителей международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве – это иностранцы. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал организатор фуд-корта Андрей Яблочков.

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«Когда ты находишься на территории Международного выставочного центра или вокруг него, то недостаток гостей не наблюдается, потому что они здесь везде. Я только что закончил встречу в ближайшем кафе, и 100% посетителей говорили на разных языках. Вчера на съемках полуфинала, можно с легкостью сказать, 80% посетителей были иностранцы», – рассказал Яблочков.

В Киеве 9 мая прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Открывал церемонию в киевском Международном выставочном центре украинский певец Дмитрий Монатик. Он исполнил на сцене англоязычную версию своего популярного хита «Кружит» – «Spinning».

На открытии первого полуфинала выступила и украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Она исполнила две песни: «Заманили» и «1944», с которой победила на прошлогоднем конкурсе в Швеции.

В финал конкурса по итогам первого тура прошли 10 стран. Второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая.

Финалистами «Евровидения-2017» автоматически стали Украина и крупнейшие страны-спонсоры конкурса – Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция. В финале за первое место будут бороться 26 участников. Россия выступать на «Евровидении-2017» отказалась после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой из-за выступления в аннексированном Крыму два года назад.