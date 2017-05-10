На заседании суда по «делу 26 февраля», которое прошло в Симферополе 10 мая в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма, допросили сотрудника российской полиции, который путался в своих показаниях. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Сегодня допрашивали сотрудника полиции, до аннексии он был замначальника криминальной милиции Киевского района (Симферополя – КР). Сказал, что видел крымских татар, что они нарушали, что провоцировали. Но, в то же время, он путался в своих показаниях, в итоге сказал: многое, что он видел – это его предположения», – рассказал Семедляев.

Он также добавил, что адвокат Александр Солодков заявил ходатайство о том, чтобы материалы дела вернули на доработку прокурору. Суд отказал удовлетворить это ходатайство и назначил следующее заседание 16 мая.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля изменил меру пресечения фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили под домашний арест.