В Севастополе 11 мостов в неудовлетворительном состоянии – чиновники

В Севастополе 11 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии, 22 – в удовлетворительном и только 2 – в хорошем. Это показали результаты технического обследования мостов города, проведенного в феврале-марте 2017 года. Об этом сообщают на сайте российского правительства Севастополя.

«По итогам обследования рекомендованы ремонтные работы, в частности реконструкция с заменой пролетного строения, на 11 объектах, по 2 объектам проектно-изыскательские работы завершатся в 2017 году, а строительно-монтажные – в 2018. Оставшиеся объекты будут отремонтированы до 2020 года. В капитальном ремонте на данный момент нуждается 12 сооружений, в реконструкции – 13, на оставшихся будет проведен плановый ремонт», – заявил подконтрольный Кремлю замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».