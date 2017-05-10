Адвокат фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Ваитова просит перевести заключенного в крымскую колонию

Адвокат фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Рустема Ваитова Эдем Семедляев подал прошение в российскую Федеральную службу исполнения наказания, чтобы его подзащитного перевели в Керченскую колонию из Курагана Уральского федерального округа.

«Рустем Ваитов находится в более чем 3 тысячах километров от дома. При том, что у него мать пенсионерка, ребенок инвалид детства. До него тяжело добраться, потому что нет ни прямых авиарейсов, ни железнодорожного сообщения. Я подал относительно Ваитова заявление во ФСИН, расписав все эти моменты, попросил, чтобы его перевели ближе к дому, а именно в Керченскую колонию для впервые осужденных, чтобы его семье было легче реализовывать свое право на краткосрочные и долгосрочные свидания», – рассказал Семедляев в комментарии Крым.Реалии.

Он также добавил, что сейчас выясняются позиции двух других осужденных по этому делу Ферата Сайфуллаева и Нури Примова, чтобы в последствии обжаловать решения суда и перевести заключенных ближе к дому.

В марте во время встречи объединения «Крымская солидарность» адвокат Семедляев сообщил, что Европейский суд по правам человека считает решение отправлять заключенных отбывать наказание в колонии далеко от дома вмешательством в семейную жизнь.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября прошлого года приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу «Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».