Доходы жены Аксенова за год выросли почти в 10 раз – декларация

Доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова Елены за год выросли почти в 10 раз: с 3,4 млн рублей (1,5 млн грн – КР) за 2015 год до 32,8 млн рублей (15 млн грн – КР) за 2016 год. При этом доходы самого Аксенова за год выросли почти вдвое: сейчас это более 2,6 млн рублей (1,2 млн грн – КР). Такие цифры указаны в официальной декларации Аксенова о доходах, расходах и имуществе за 2016 год, опубликованной на сайте российского правительства полуострова.

Таким образом, супруга Аксенова Елена заработала за год почти в 13 раз больше мужа.

Как следует из документа, Аксенов владеет жилым домом и земельным участком в 600 квадратных метров.

В собственности Елены Аксеновой также три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль БМВ премиум-класса.

Задекларированные доходы Аксенова за 2015 год составили около 1,4 млн рублей. За 2014 год – 1,6 млн рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».