Трамп уволил Коми из-за «неправильных шагов и ошибок» – Белый дом

Президент США Дональд Трамп решил уволить директора ФБР Джеймса Коми «со дня своего избрания на должность», сообщают в Белом доме. Спикер Сара Сандерс заявила 10 мая, что Коми потерял доверие Трампа из-за его «неправильных шагов и ошибок».

Ранее в среду Трамп отметил, что «Коми заменят на кого-то, кто будет делать свою работу лучше, вернет дух и престиж ФБР». «Коми потерял доверие практически всех в Вашингтоне, республиканцев и демократов. Когда все успокоится, они мне будут благодарны», – написал Дональд Трамп в Твиттере.

Сам Джеймс Коми публично не комментировал своего увольнения.

Решение об увольнении Джеймса Коми шокировало многих в Вашингтоне. Представители Демократической партии обвинили Белый дом в попытке подорвать расследование ФБР относительно вероятного вмешательства России в президентскую кампанию в США.

9 мая президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. В Белом доме отметили, что это была рекомендация министра юстиции.

Это решение было обнародовано после того, как ФБР признало, что Коми предоставил неточную информацию во время недавних слушаний в Конгрессе. Тогда он заявил, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отправила своей помощнице «сотни или тысячи» электронных писем, которые потенциально содержат секреты. В действительности число этих сообщений было очень незначительным.