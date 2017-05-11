Радио Крым.Реалии: Флот для диверсий. Где высадятся россияне?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о пополнении Черноморского флота двумя противодиверсионными катерами П-415 и П-425 проекта «Раптор». В анексированном Севастополе состоялся торжественный подъем флагов на новые военные катера. Эти небольшие суда способны работать в прибрежной зоне, проливах и устьях рек. Зачем России нужен «москитный флот» на Черном море и ведется ли в Украине строительство подобных кораблей?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с военно-морским экспертом, обозревателем «Defense Express» Владимиром Заблоцким и заместителем директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.