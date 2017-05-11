В Чехии протестуют против президента Земана и министра финансов Бабиша

В Чехии в среду, 10 мая, состоялись многотысячные демонстрации против политики президента Милоша Земана и олигарха, министра финансов Андрея Бабиша.

Крупнейшая демонстрация прошла в Праге на главной Вацлавской площади. Демонстранты требовали отставки президента Земана и министра Бабиша.

«Сейчас есть та возможность, когда мы можем сказать «Нет». Это дело не может нас оставлять спокойными. Живем во время, когда ложь официально становится правдой. Мы единственные, кто это может исправить», – заявил в своем выступлении член Сената – высшей палаты парламента Чехии Лумир Кантор.

Демонстрантов поддержал ряд ученых, политических и общественных деятелей. Ученый, кандидат на пост президента Иржи Драгош заявляет, что уволить Андрея Бабиша с должности министра финансов Земан должен безотлагательно.

Парламент Чехии 10 мая призвал президента Милоша Земана последовательно соблюдать Конституцию.

Демонстрации состоялись также в других городах Чехии – в Брно, Плзни, Оломоуце, Чешских Будеевицах и Либерце.

Правительственный кризис в Чехии начался из-за обвинений в адрес Бабиша – одного из самых богатых людей страны, бизнесмена, министра финансов и лидера движения ANO. Его обвиняют в финансовых махинациях, а также в давлении на журналистов.

Премьер-министр Чехии, социал-демократ Богуслав Соботка, на прошлой неделе подал президенту Земану прошение об отставке Бабиша, однако Земан до сих пор его не удовлетворил.

Андрей Бабиш назвал решение Богуслава Соботки о его отставке «непонятным шагом» и отверг все обвинения, назвав их сфабрикованными.

Движение Бабиша ANO ( «Да» или «Ассоциация недовольных граждан»), согласно социологическим опросам, является фаворитом предстоящих парламентских выборов. Оппоненты министра финансов опасаются, что он может сконцентрировать в своих руках власть.