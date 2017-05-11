В аннексированном Севастополе 13 пляжей остаются бесхозными из-за того, что ими до сих пор не заинтересовались коммерческие операторы. Такую цифру на аппаратном совещании российского правительства Севастополя 10 мая назвал подконтрольный России директор департамента городского хозяйства города Андрей Чибисов.

«Контракты на благоустройство заключены по 29 пляжам, 13 – остаются без управления, поскольку не было желающих участвовать в конкурсе по выбору оператора. Речь идет о небольших пляжах, в частности в поселках Кача, Орловка, Полюшко. Они не представляют экономического интереса, поэтому остаются невостребованными среди коммерческих структур», – отметил Андрей Чибисов.

Он добавил, что конкурсные процедуры повторно проведут 17 мая. В случае, если конкурс не состоится, ответственность за чистоту пляжей возложат на государственные предприятия и организации, с которыми заключены договоры на содержание других пляжей.

«Пляжи не должны оставаться бесхозными. Необходимо ускорить срок проведения тендера, а также продумать вопрос о внесении изменений в бюджет, с тем, чтобы заложить средства на содержание пляжей, которые остались без арендатора», – заявил подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».