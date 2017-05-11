Российские силовики проводят обыск у крымского активиста в селе Строгановка

Утром 11 мая российские силовики проводят обыск в доме крымского активиста Ризы Изетова в селе Строгановка. Об этом в Фейсбуке сообщили адвокат Эдем Семедляев и журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Сегодня снова обыск в Изетова Ризы в Строгановке и операция «Чистый четверг» в действии», – написал Семедляев.

На странице «Кримські Политв'язні Кремля» в Фейсбуке сообщают, что в обысках участвуют представители российской полиции, Росгвардии и ФСБ.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма причин обысков не комментировали.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».