Климкин обсудил проблему Донбасса с Трампом и Пенсом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, 10 мая провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Об этом ночью 11 мая по киевскому времени сообщило посольство Украины в США.

«Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», – говорится в сообщении. Ранее в тот же день состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии», – отмечает посольство Украины в США.

В обеих встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.

Встречи Павла Климкина с американскими лидерами предшествовали встречи президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По информации американской стороны, Трамп подтвердил обязательства администрации по решению конфликта в Украине и подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей. В Государственном департаменте сообщили, что Тиллерсон во время переговоров с Лавровым заявил, что санкции против Москвы будут действовать, пока она не откажется от действий, которые их спровоцировали.