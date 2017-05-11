Суд в России признал «ловца покемонов» Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих

Суд в России признал блогера Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих. Состав преступления, по данным суда, заключается в записи в церкви ролика, на котором Соколовский играет на смартфоне в игру Pokemon Go.

Об этом сообщила судья Екатерина Шопоняк на заседании Верх-Исетского суда Екатеринбурга, где происходит оглашение приговора. Соколовский «совершил ряд умышленных преступлений», заявила судья. Обвинение попросило приговорить блогера к трем с половиной годам колонии общего режима.

Руслан Соколовский вину отрицает. В своем последнем слове, которое он произнес 27 апреля, он сделал вывод, что судят его за то, что он позволил себе нецензурные шутки в отношении церкви.

Руслана Соколовского задержали в сентябре 2016 года после публикации в социальных сетях видео, на котором он играет на мобильном телефоне в игру Pokemon Go! в православном храме в Екатеринбурге. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. До этого блогер находился в СИЗО и сообщил, что там на него оказывали давление.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Соколовского политическим заключенным.