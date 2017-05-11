Совет ЕС утвердил «безвиз» для Украины

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, теперь соглашение должны подписать 17 мая.

«17 мая в Страсбурге в помещении Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения в должности главы украинского государства», – отреагировал на решение Совета ЕС президент Украины Петр Порошенко.

«Решение опубликуют в Официальном журнале Союза – и через двадцать дней оно вступит в силу. Примерно 11 июня 34 европейских страны включат «зеленый свет» владельцам украинских биометрических паспортов – для безвизовых краткосрочных поездок», – цитирует президента его пресс-служба.

В апреле послы Европейского союза приняли решение о визовой либерализации для Украины. А перед этим Европарламент на заседании поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.