Суд в России приговорил блогера Соколовского к условному сроку

В России Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в разжигании вражды и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 года условного заключения.

Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу. Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: при обыске у него дома нашли ручку с видеокамерой (лицензию на такую покупку выдает ФСБ России).

Сторона обвинения требовала приговорить Соколовского к 3,5 годам колонии.

Сам блогер в последнем слове заявил, что выдвинутые обвинения шокировали его. На допросах он отказался признать себя виновным.

Руслана Соколовского задержали в сентябре 2016 года после публикации в социальных сетях видео, на котором он играет на мобильном телефоне в игру Pokemon Go! в православном храме в Екатеринбурге. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. До этого блогер находился в СИЗО и сообщил, что там на него оказывали давление.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Соколовского политическим заключенным.