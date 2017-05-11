Подконтрольное Кремлю правительство аннексированного Севастополя приняло решение снизить арендную плату за пользование земельными участками, находящимися в собственности города, для привлечения крупных инвесторов в производственный сегмент. Соответствующий проект постановления утвердили 11 мая, сообщают на сайте российского правительства города.

«Арендные ставки будут снижены только для реализации инвестиционных проектов в промышленной и производственной сфере. Договоры аренды, связанные с жилищным строительством или с иными видами использования земли под данные преференции не попадают», – заявил подконтрольный России замгубернатора Севастополя Илья Пономарев.

Согласно принятому документу, понижающий коэффициент будут рассчитывать, исходя из предполагаемых объемов инвестиций: от 100 млн рублей (44,5 млн грн – КР) предусмотрен коэффициент 0,7, от 100 млн рублей до 200 млн рублей (89 млн грн – КР) – 0,5 и от 200 млн рублей – 0,3. Срок применения этих коэффициентов не должен превышать 10 лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».