Представитель Болгарии на «Евровидении-2017» выступал в аннексированном Крыму – СМИ

В сети 10 мая появилось видео выступления болгарского участника песенного конкурса «Евровидение-2017» Кристиана Костова в аннексированном Крыму в 2014 году. Об этом сообщает «Украинская правда».

На опубликованном на YouTube видеоролике видно, как юный артист участвует в концерте в честь Дня защиты детей в крымском детском центре «Артеке». Концерт проходил 1 июня 2014 года, спустя два месяца после российской аннексии Крыма. Тогда Кристиану Костову было 14 лет.

Таким образом, Кристиан Костов выступил на полуострове через две недели после того, как вступил в силу Закон об оккупированных территориях Украины, согласно которому без предупреждения украинской стороны запрещен въезд в аннексированный Крым.

Сам артист пока не комментировал своего вероятного посещения Крыма в 2014 году, как и подлинности опубликованного видеоролика.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий представителей СБУ и Госпогранслужбы Украины по этому поводу.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым. В министерстве иностранных дел России выразили возмущение этим решением.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» выразили разочарование решением Украины, вместе с тем, указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – Юлией Самойлововой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма.



Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.