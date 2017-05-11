Российских проводников хотят наказать за отсутствие «георгиевских лент» на форме

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) накажет проводников поездов, которые, нарушив распоряжение руководства, не украсили ко Дню победы свою форму «георгиевскими лентами» и значками «9 Мая». Копию приказа руководства российской Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД – КР) опубликовали в социальных сетях.

В ходе проверок, говорится в документе, выявили отсутствие «георгиевских лент» у проводников некоторых пассажирских поездов, а также обнаружили то, что не велась трансляции праздничного аудио- и видеоконтента. Согласно распоряжению, с работниками поездных бригад должен быть проведен разбор нарушений. До 16 мая 2017 года необходимо «устранить выявленные недостатки», отмечается в приказе.

Ранее РЖД выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось, что в течение 10 дней на форме всех сотрудников РЖД должны быть «георгиевские ленты» и значки «9 мая». В поездах пассажиров должны поздравлять по громкоговорящей связи, а также звучать песни военных лет и транслироваться фильмы о Второй мировой войне.

В Санкт-Петербурге за отказ носить «георгиевскую ленту» на заседании Законодательного собрания получил официальное замечание депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

«Георгиевская лента» не имеет в России юридического статуса. Символическое украшение впервые начали раздавать в 2005 году.