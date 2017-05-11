В вузах Украины не могут назвать конкретное количество бюджетных мест по крымской квоте для абитуриентов с полуострова. Из-за этого крымчане не могут принять окончательного решения по вступлению, об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько.

«Мы до сих пор не знаем, какие есть квоты, то есть сколько студентов будет принято. Разные цифры есть: 870 – 1200, но это общие цифры, нет конкретной информации по каждой специальности по каждому предмету. То есть сколько может быть мест, например, у архитекторов во «Львовской политехнике» – один или два?» – указал на проблему Охредько.

При этом количества мест, согласно указу министерства образования и науки Украины, должны были быть известны еще 1 марта.

Аналитик Центра «Альменда» отметил, что решение о количестве бюджетных мест по крымской квоте должно быть принято совместно с министерством образования и представителями конкретного вуза.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.