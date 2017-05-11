В Крыму российского военного осудили за управление мопедом в состоянии опьянения

Подконтрольный Кремлю крымский гарнизонный военный суд оштрафовал российского военного сержанта за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения на 100 тысяч рублей (около 45 тысяч гриве – КР).

Как сообщает пресс-служба следственного комитета соседней России по Черноморскому флоту, мужчину, проходящего военную службу по контракту в войсковой части 75385, остановили 13 августа 2016 года в Евпатории. В ходе проверки инспекторы выявили него признаки алкогольного опьянения.

«По результатам освидетельствования установлено, что военнослужащий находится в состоянии алкогольного опьянения, так как в выдыхаемом им воздухе обнаружено наличие этилового спирта в количестве 0,306 мг/л», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме штрафа военному запретили управлять механическими транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.