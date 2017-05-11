Конституционная комиссия Украины 11 мая приняла решение о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым. Об этом в Фейсбуке по итогам заседания написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«На нашем сегодняшнем заседании мы должны дать старт этой кропотливой работе, завершение которой обозначится вынесением Конституционной комиссией на рассмотрение Верховной Рады Украины изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым и города Севастополя. Честно говоря, я представляю, с какими трудностями мы можем столкнуться в этой работе, но нет никаких причин, чтобы мы их не преодолели», – отметил Чубаров в своем выступлении на заседании.

Он также обратил внимание на условия, которым будут отвечать предлагаемые изменения в Конституцию Украины. Среди них Чубаров назвал реализацию крымскотатарским народом права на самоопределение в составе Украинского государства, сохранение и укрепление суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и Севастополь, а также обеспечение равных прав всех граждан Украины, проживающих на полуострове.

Рабочую группу возглавил заместитель председателя Конституционной комиссии, украинский ученый-юрист, профессор Владимира Буткевич.

Первое заседание Рабочей группы назначено на 22 мая 2017 года, сообщил Чубаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».