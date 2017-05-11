Граждане Украины, которые проживают в аннексированном Крыму и Севастополе, за период 2015-2016 годов оформили более 57 тысяч загранпаспортов на материковой Украине. Об этом 11 мая сообщил в Фейсбуке народный депутат Украины Дмитрий Тимчук.

Как пояснил Тимчук, такие цифры ему предоставили в Государственной миграционной службе Украины.

«Более 57 тысяч лиц, официально зарегистрированных в Крыму, получили загранпаспорта Украины. В это число входят беженцы из Крыма, которые были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Но львиная доля – это лица, проживающие в Крыму», – написал нардеп.

​По его словам, больше всего крымчан получили паспорта в Херсонской области – 12 тысяч, и в Киеве – более 9 тысяч.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

В апреле послы Европейского союза приняли решение о визовой либерализации для Украины. А перед этим Европарламент на заседании поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.