Фигуранту «дела крымских диверсантов» Сулейманову продлили арест до 9 августа

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 11 мая состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Редвана Сулейманова – фигуранта «дела крымских диверсантов», которого обвиняют в ложном сообщении о минировании транспортных объектов в Крыму. На заседании судья Михайлов, несмотря на протесты со стороны защиты, продлил срок содержания Сулейманову до 9 августа. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Ни разу ни следствие, ни обвинение не представили доказательств, что Сулейманов может скрыться, уничтожить улики и препятствовать проведению суда. На данный момент есть два противоречащих друг другу решения Киевского районного суда, вступивших в силу. Одно, что ходатайство обвинения не удовлетворять. На следующий день, когда меня арестовали на десять суток, тот же судья выпустил еще одно решение, об удовлетворении просьбы оставить Сулейманова под стражей, несмотря на наличие вступившего в силу старого решения», – прокомментировал сегодняшнее решение суда адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».