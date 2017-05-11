Артеменко обратился в суд из-за лишения гражданства

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко подал иск в Высший административный суд Украины по указу президента о прекращении его украинского гражданства.

Как сообщили Радіо Свобода в пресс-службе ВАСУ, исковое заявление подали в суд 5 мая, в связи с выходными днями 10 мая иск распределен на судью.

«Сейчас решается вопрос об открытии производства по делу. Согласно кодексу, в течение трех дней решается этот вопрос», – сообщили в суде.

Адвокат Артеменко Леонид Сиваков сообщил изданию «Українські новини» об обращении в суд с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о прекращении украинского гражданства Артеменко.

В начале мая в Государственной миграционной службе Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко.

29 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что президент прекратил гражданство Украины народного депутата Артеменко в связи с тем, что он имеет гражданство другой страны – Канады, что запрещено украинским законодательством.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.