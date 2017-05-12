Подконтрольный Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев заявил, что «незаконная» вырубка деревьев в крымских лесах в 2017 году нанесла ущерб в размере 14,7 миллионов рублей (6,7 миллионов гривен – КР). Об этом 11 мая Компанейцев рассказал на пресс-конференции в Симферополе, сообщает «Крыминформ».

«Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 446 куб. м, выявленными нарушителями вырублено 234 куб. м, сумма ущерба составляет 14,7 млн рублей (6,7 миллионов гривен – КР), в том числе сумма взысканного ущерба – 5,6 млн рублей (2,5 миллионов гривен – КР)», – рассказал Компанейцев.

По его словам, в аннексированном Крыму российской инспекцией министерства было выявлено более 80 незаконных рубок лесных насаждений.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».